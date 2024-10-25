Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatayspor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek

Ajans Haberleri
  • 25.10.2024 09:28
  • Giriş: 25.10.2024 09:28
  • Güncelleme: 25.10.2024 09:29
Kaynak: AA
Hatayspor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek

Hatayspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de Kayserispor ile karşılaşacak.

Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligde çıktığı 8 maçta 3 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken rakibi Kayserispor 5 puanla 17. sırada bulunuyor.

Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 14 gol görürken rakip fileleri 7 kez havalandıran Akdeniz ekibi, rakibi karşında galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

BirGün'e Abone Ol