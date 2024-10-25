Hatayspor, Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek
Kaynak: AA
Hatayspor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında yarın Mersin'de Kayserispor ile karşılaşacak.
Mersin Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Ligde çıktığı 8 maçta 3 puan toplayan Hatayspor 18. sırada yer alırken rakibi Kayserispor 5 puanla 17. sırada bulunuyor.
Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda kalesinde 14 gol görürken rakip fileleri 7 kez havalandıran Akdeniz ekibi, rakibi karşında galip gelerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.