Hatayspor, Süper Lig'deki çıkışını Beşiktaş karşısında da sürdürmek istiyor
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Trendyol Süper Lig'de son iki müsabakada aldığı 4 puanla çıkışa geçen Atakaş Hatayspor, 14. haftada 2 Aralık Pazartesi günü Mersin'de konuk edeceği Beşiktaş karşısında da 3 puan hedefliyor.
Ligin 12. haftasında Gaziantep FK'yi sahasında 3-1 yenen, geçen hafta da deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Hatayspor, kötü başladığı sezonun son 2 haftasında topladığı 4 puanla çıkışa geçti.
Hatayspor, 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Mersin Stadı'nda son haftaların formsuz takımı Beşiktaş karşısında da 3 puan elde ederek çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.