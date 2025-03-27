Hatayspor Süper Lig macerasını sürdürmek için her maça "final" gözüyle bakıyor

Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattından çıkma mücadelesi veren Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Murat Şahin, oynayacakları her müsabakanın kendileri için final maçı gibi olduğunu belirtti.

Teknik direktör Özhan Pulat ile başladığı sezona Rıza Çalımbay ile devam eden Hatayspor, 20. haftadan itibaren göreve getirilen Murat Şahin ile toparlanma sürecine girdi.

Şahin yönetiminde 8 karşılaşmaya çıkan bordo-beyazlılar, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi sonucunda 10 puan topladı.

Ligdeki son 4 maçında 3 kez kazarak puanını 19'a çıkaran Hatayspor, 18. sıradan kurtulamasa da düşme potasından çıkma umutlarını artırdı.