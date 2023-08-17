Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının oynadığı futboldan memnun

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, takımının Pendikspor karşısında oynadığı futboldan memnun olduğunu ve aynı oyunu Kasımpaşa karşısında da oynamak istediklerini söyledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demirel, lige güzel bir başlangıç yaptıklarını belirtti.

Pendikspor deplasmanında alınan 5-1'lik galibiyetin temel sebebinin 2 aylık hazırlık dönemi olduğunu vurgulayan Demirel, transferlerin erken gelmesinin de takım için önemli olduğunu ifade etti.

Her rakibe karşı aynı futbolu sergileyebileceklerini söyleyen Demirel, şöyle devam etti:

"Pendikspor maçı olmasaydı başka bir maç olsaydı, skor olarak bilmiyorum ama kim olursa olsun yine oyun olarak bu görseli sergileyecektik. Kasımpaşa maçında aynı futbolu oynayarak, Pendikspor galibiyetini pekiştirmek istiyoruz. Avantajımız erken başlamak, transferleri erken bitirmek ve oyunculara ne istediğimizi anlatmaktı. Kendi kafamızdaki plana göre oyuncuları seçince, oyun ve skor olarak iyi görünüyorsunuz. Pendikspor kendi içinde organizasyonu olan iyi bir takım. Hazırlık maçlarını da izledik. Ben Osman hocayı 2. Lig'den beri takip ediyorum. Geriden oyun planı olan bir takım. Ama iyi izledik, iyi analiz ettik. Belki skor olarak 5 gollü bir galibiyet, ilk hafta için yüksek bir skor ama biz ne istediğimizi bilerek sahaya çıktık. Pendikspor'u da tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Şimdi önemli bir maçımız daha var. Bu maça da iyi hazırlanıp, bu skorun ve oyunun devamını getirmek istiyoruz."