Hatayspor - Trabzonspor: 3-2
Süper Lig'in 6’ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'in 6’ncı haftasında Hatayspor, Mersin'de konuk ettiği Trabzonspor’u 3-2 mağlup etti.
4’üncü dakikada gönderilen isabetli pasta topla buluşan Hataysporlu Lamkel Ze’nin şutunda top Uğurcan Çakır’ın ellerinde kaldı.
44’üncü dakikada Onuacu’nun kafayla indirdiği topla ceza sahasında buluşan Visca, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
45’inci dakikada rakip ceza sahada topla buluşan Bardhi’nin şutunda top, kaleci Erce’de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
54’üncü dakikada Rivas’ın açtığı ortada rakip ceza alanında topla buluşan Lamkel Ze’nin dokunuşunda top direkten oyun alanına geri döndü.
62’nci dakikada Eren Elmalı’nın sol kanattan getirdiği topla ceza sahasında buluşan Onuachu’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2
72’nci dakikada ceza alanında seken topla buluşan Rivas’ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2
88’inci dakikada ceza sahası dışından çekilen şuta ayağını uzatan Lamkel Ze’nin dokunuşunda top ağlarla buluştu: 2-2.
90+7’nci dakikada Mendes'in pasında topla buluşan Dele-Bashiru, ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti: 3-2.
Mücadele Hatayspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.