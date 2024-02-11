Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Hatayspor, tam kadro kadro katıldığı son antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamladı.



Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor’la karşılaşacak olan Hatayspor, bu maçın hazırlıklarına İstanbul’da devam etti. Bordo-beyazlılar, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde Teknik Direktör Volkan Demirel yönetiminde 1 saat antrenman yaptı. Takımın tam kadro katıldığı antrenman taktik ve dar alan çalışması yapılarak maç hazırlıkları tamamlandı.

Hatayspor, yarın saat 17.00’de deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak.