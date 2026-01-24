Hatayspor, Ümraniyespor hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA
Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) – ATAKAŞ Hatayspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında ağırlayacağı Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Osman Çalgın Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular maçın taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Hataysporlu futbolcular antrenmanın ardından maç saatine kadar tesislerde kampa çekildi. (DHA)
