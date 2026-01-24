Hatayspor, Ümraniyespor hazırlıklarını tamamladı

Giriş / Abone Ol
  • 24.01.2026 16:10
  • Giriş: 24.01.2026 16:10
  • Güncelleme: 24.01.2026 16:10
Kaynak: DHA
Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) – ATAKAŞ Hatayspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında ağırlayacağı Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Osman Çalgın Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde teknik direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular maçın taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Hataysporlu futbolcular antrenmanın ardından maç saatine kadar tesislerde kampa çekildi. (DHA)

