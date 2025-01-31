Hatayspor'un yönetiminde görev dağılımı yapıldı

Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) – SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor’da görev dağılımı belli oldu.

Hatayspor Kulübü, yönetim kadrosundaki görev dağılımını resmen açıkladı. Yeni dönemde kulüp yönetiminde çeşitli alanlarda sorumluluk üstlenecek isimler belirlenirken, yönetim kadrosu böyle şekillendi:

Başkan: Hikmet Çinçin

Başkan Vekili: Mustafa Baştuğ

Başkan Yardımcısı: Serdal Şahutoğlu

Genel Sekreter: İbrahim Cihangir

Basın Sözcüleri: Cem Hanoğlu - Serdal Şahutoğlu

Sayman: Selahattin Eskiocak

Altyapı Sorumluları: Volkan Öztürk, Ahmet Güney, Mehmet Ali Yapar

Reklam ve Sponsorluk - Store Sorumluları: İlyas Bayraktar, Bereket Zeytun

Kulüp Güvenlik Sorumluları: Abdullah Diril, İnan Beyazgül

TFF Temsilcisi: Ahmet Şeniz Melek

Futbol Şube Sorumluları: Volkan Öztürk, Serdal Şahutoğlu

Amatör İşler Sorumluları: Alihan Aslan, Cem Hanoğlu

Taraftar Sorumlusu ise henüz belirlenmedi.

Kulüp yönetimi, yeni yapılanma ile birlikte Hatayspor’un daha güçlü bir organizasyon yapısına kavuşacağını belirtti. (DHA)

FOTOĞRAFLI