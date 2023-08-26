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Hatayspor yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak.

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 13:26
  • Giriş: 26.08.2023 13:26
  • Güncelleme: 26.08.2023 13:27
Kaynak: AA
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Hatayspor yarın Alanyaspor'a konuk olacak

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Ligde topladığı 4 puanla 3. sırada yer alan Hatayspor, aynı puanla 5. sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet arayacak.

Maçın hazırlıklarını teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanla tamamlayan bordo-beyazlı ekip, bugün hava yoluyla Alanya'ya gidecek.

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