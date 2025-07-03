Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 03.07.2025 16:11
  • Giriş: 03.07.2025 16:11
  • Güncelleme: 03.07.2025 16:11
Kaynak: AA
Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor

ERZURUM (AA) - Trendyol 1. Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor.

Akdeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Futbolcular, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde 1 saat 35 dakika süren antrenmanda dinamik ısınma ve dar alan çalışması yaptı.

Günde çift idmanla tempo artırarak çalışmalarını sürdüren bordo-beyazlılar, akşam saatlerinde yapacağı saha antrenmanıyla günü tamamlayacak.​​​​​​​

BirGün'e Abone Ol