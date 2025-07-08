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Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 08.07.2025 15:42
  • Giriş: 08.07.2025 15:42
  • Güncelleme: 08.07.2025 15:42
Kaynak: DHA
Hatayspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA) – HATAYSPOR, Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yaptığı antrenmanla 2025/26 1'inci Lig sezonu çalışmalarını sürdürdü.

Bordo-beyazlılar sabah saatlerinde yaptığı saha antrenmanıyla çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 45 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından sahada kuvvet ve dayanıklılık çalışması, 5’e 2 top kapma ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. (DHA)

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