Hatayspor’da Antalyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

Hatayspor, Süper Lig’in 33’üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Erdemli Atış Poligonu’nda, teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki antrenman, ısınma, koordinasyon ve dayanıklılık çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Üst üste puan kayıplarının ardından Antalyaspor maçını çıkış maçı olarak gören Hatayspor, 3 puan parolasıyla hazırlıklarını sürdürecek.