Hatayspor’da Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA
Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 21'inci haftasında 27 Ocak'ta saat 20.00’de deplasmanda konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde gerçekleşen antrenmanda maçın taktiğini çalışan Hatayspor, akşam antrenmanının ardından hava yoluyla İstanbul’a giderek maç saatini bekleyecek.
Mücadele öncesinde Hatayspor’da Jonathan Okoronkwo’nun sakatlığı sürerken, Lamine Diack kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak.