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Hatayspor’da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Mersin Stadyumu’nda devam etti.

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 12:12
  • Giriş: 17.08.2024 12:12
  • Güncelleme: 17.08.2024 12:13
Kaynak: İHA
Hatayspor’da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor

Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının çalışmalarını sürdürdü.

Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı.

Takımın yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa gireceği bildirildi.

Takımda sakat oyuncu bulunmadığı belirtildi.

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