Hatayspor’da Kasımpaşa maçının hazırlıkları sürüyor
Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına Mersin Stadyumu’nda devam etti.
Kaynak: İHA
Hatayspor, Mersin Stadyumu’nda yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının çalışmalarını sürdürdü.
Teknik Direktör Özhan Pulat yönetiminde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda dinamik ısınmanın ardından taktik çalışması yapıldı.
Takımın yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının çalışmalarını tamamlayarak kampa gireceği bildirildi.
Takımda sakat oyuncu bulunmadığı belirtildi.