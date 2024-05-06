Hataysporlu Erce Kardeşler: 5 aydır kaşar ekmek yiyip duş almadan evimize gidiyoruz

Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, "Sezon başından beri çok yalnız kaldık. 5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. İdmandan sonra duş almadan evimize gidiyoruz" dedi.

Süper Lig'in 35. haftasında, düşme hattındaki Gaziantep FK ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Kümede kalma mücadelesi veren, önceki hafta teknik direktör Volkan Demirel'le de yollarını ayıran Hatayspor'un tecrübeli kalecisi Erce Kardeşler, maç sonunda isyan etti.

Yayıncı kuruluşa konuşan Kardeşler, kulübün yaşadığı zorlukları anlattı. Erce Kardeşler, Hatay halkı için savaştıklarını söyledi.

Volkan Demirel'in takımdan ayrıldığını hatırlatan Kardeşler şunları söyledi:

"FUTBOL TAKIMI BASKETBOL ANTRENMANI YAPARAK MAÇLARA HAZIRLANIYOR"

Geçtiğimiz günlerde Volkan hoca bıraktı. Bu bırakış şöyle bir bırakıştı: Gerçekten biz sezon başından beri çok yalnız kaldık. Sahamız olmadı, tesisimiz olmadı, paramız olmadı, hiçbir şeyimiz olmadı.

Görüyorum bazen, insanlar bize kızıyor. Ama ben hayatımda böyle karakterli bir oyuncu grubuyla çalışmadım. Hepsiyle tek tek gurur duyuyorum çünkü gerçekten o kadar çok imkansızlık var ki...

Ben 30 yaşındayım, 10-11 yıldır futbol oynuyorum. Bir kulübün bu kadar sahipsiz kaldığını ilk defa görüyorum. Bir futbol takımı, basketbol idmanı yaparak maçlara hazırlanıyor. Böyle bir şey olabilir mi?

"1,5 SAATLİK YOLU SÖYLEMİYORUM BİLE"

5 aydır kaşar ekmek yiyoruz. Kaşar ekmek yiyerek, idmanlardan sonra duş almadan evimize gidiyoruz. 1.5 saatlik yolu söylemiyorum bile. Çok üzülüyorum. Tek isteğim Hatayspor'un ligde kalması. Ben Hatay halkı için buradayım. Mantığım her zaman gitmemi söyledi ama kalbim buna asla el vermedi. Belki bu konuşmamdan sonra insanlar sahip çıkar...

Volkan hoca da bu yüzden gitti, yalnız kaldı. Hocalık yapamadı. Hocalıktan başka her şeyi yapmaya çalıştı çünkü. Yeri geldi baba oldu, abi oldu. Biz şu an burada bu sahaya çıkabiliyorsak Volkan Demirel sayesindedir. Hocalığı beni ilgilendirmez ama ne zaman bir abi olarak başı dara düşse koşarak düşünmeden giderim çünkü o bize aynısını yaptı. İnsanlar depremi çok çabuk unuttu ama 1-1.5 yıl önce çok kayıp verdik. İnşallah insanlar Hatayspor'a sahip çıkar.