Hataysporlu Fisayo Dele Bashiru, Lazio’ya transfer oldu

Sezon başında Hatayspor'a bedelsiz olarak gelen 23 yaşındaki Fisayo Dele Bashiru, İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Lazio’ya transfer oldu

Hatayspor, Nijerya asıllı İngiliz orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru’nun zorunlu satın alma opsiyonlu olarak Lazio’ya kiralandığını açıkladı.

Kulüp, geçen sezon başında takıma katılan ve forma giydiği 36 karşılaşmada takıma 8 gol, 5 asistlik katkı yapan 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna teşekkür mesajı yayınladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru’nun İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru’ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

Lazio'nun kiralama için 2 milyon euro, bonservis için ise 7 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

Dele Bashiru geçen sezonun başında bedelsiz olarak Sheffield Wednesday'den gelmişti.