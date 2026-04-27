Hatice Eroğlu Akdoğan’dan 'Hasan Hüseyin' kitabı

Hatice Eroğlu Akdoğan’ın yazdığı "Yüreğine Sığmayan Dizelerin Ozanı - Hasan Hüseyin" adlı kitap raflardaki yerini aldı.

Yazar Hatice Eroğlu Akdoğan, Hasan Hüseyin’in başta şiir ve düzyazı niteliğindeki kitaplarını, şair-yazar yanını ele alan başka çalışmaları, yaşadığı dönem ile sonrasında dergilerde yayınlanmış yazıları ve eşi Azime Korkmazgil’in Hasan Hüseyin’le ilgili yaptığı çeşitli söyleşi, yazı ve sohbetlerinden yola çıkarak “Hasan Hüseyin Yüreğine Sığmayan Dizelerin Ozanı” adını verdiği yapıtını bir roman akıcılığında tutmaya çalışmıştır.

Kitap, Hasan Hüseyin Korkmazgil’in hayatı ve şiir yapıtlarının oluşum sürecine ışık tutma ve onun toplumcu gerçekçi mirasını görünür kılmayı amaçlıyor.