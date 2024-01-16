Hatimoğulları: Acıların sınıfsal karakterini anlatmaya devam edeceğiz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında konuştu. Kuzey Irak'taki PKK saldırısında 9 askerin hayatını kaybetmesi hakkında konuşan Hatimoğulları, "Ölüm haberlerini hep yoksulların aldığını görüyoruz. Saray yandaşlarından böyle haberler alınmaz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin 2024'teki ilk grup toplantısında konuştu. Kobane davasında savunma yapan eski HDP'li siyasetçilere de selam gönderen Hatimoğulları, daha sonra Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK saldırısında 9 askerin hayatını kaybetmesi hakkında konuştu.

Hatimoğulları, hayatını kaybeden askerler için başsağlığı dileklerini iletti. Acının sınıfsal karakterini anlatmaya çalıştıklarını belirten Hatimoğulları, "Asker ailelerin hepsinin yoksul olduğunu ve kerpiç evlerde yaşadığını görüyoruz. Ölüm haberlerini hep yoksulların aldığını görüyoruz. Saray yandaşlarından böyle haberler alınmaz" dedi.

Hayatını kaybeden askerlerden birinin ailesinin depremzede olduğunu ve yaşadıkları çadıra yetkililer tarafından ısıtıcı gönderildiğini hatırlatan Hatimoğulları "Çadırda yaşayan asker yakınlarına birkaç ısıtıcı bırakıldı ve gidildi. Cenazeleri gelen askerlerin analarının acılarını en iyi Kürt anaları bilir" diye konuştu.

"GÜVENLİK DEĞİL BARIŞ ZİRVESİ DÜZENLEYELİM"

Çatışmanın çözümü için PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşülmesi çağrısını tekrarlayan DEM Parti Eş Genel Başkanı, "Hiç kimse acı yarıştırmaya kalkmasın. Artık kana doydu bu topraklar. Güvenlik değil barış zirveleri düzenleyelim" dedi.

"ASIL CELLATLARIN PARLAMENTODA YERİ YOK"

Partisinin bugünkü grup toplantısında "DEM Parti'nin parlamentoda yeri yok diyen" MHP lideri Devlet Bahçeli'yi eleştiren Hatimoğullları, "Asıl cellatlerın, savaş çığırtkanlığı yapanların bu parlamentoda yeri yok dedi. Rojava şu an bombalanıyor. Sivillerden intikam almak hangi ahlaka sığar? Bizim yolumuz çözüm üretmenin ve 40 yıllık çatışmayı bitirmenin yoludur" ifadelerini kullandı.

ÖN SEÇİM MESAJI

Tülay Hatimoğulları, iki buçuk ay sonra yapılacak yerel seçimlere yönelik de mesajlar verdi. Aday belirleme çalışmaları kapsamında yapılan ön seçimlerden bahseden Hatimoğulları, bütün adayların parti delegeleri tarafından seçildiğini ve demokrasi tarihine örnek olacağını söyledi.

"KAYYIMLARIN GİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Açıklamalarını kayyumlar hakkında sürdüren Hatimoğulları, "Belediyeleri, seçme ve seçilme hakkının iradesiyle koruyacağız. Anayasaya aykırı gaspçı ve kayyımcı zihniyete bir daha yol vermeyeceğiz, girmelerine izin vermeyeceğiz. Şırnak, Bingöl, Ağrı ve Muş'u mutlaka alacağız" dedi.

'KENT UZLAŞISI' VURGUSU

Batı illeri için 'kent uzlaşısı' çalışmasını tekrarlayan Hatimoğulları, 'oyun bozucu' güçlerini 'oyun kurucu' haline getireceklerini ve halkın yönetimde olmadığı denklemleri kabul etmeyeceklerini söyledi.