Hatimoğulları: Barış ve çözüm istiyorsak, Öcalan'la görüşülmesi çok önemli

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parti genel merkezinde ‘İl Eş Başkanları’ toplantısına katıldı.

Toplantı öncesi konuşan Hatimoğulları, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı yıllardır baskı altında yaşayan halklar için çok önemli bir formül, çok önemli bir strateji. Öcalan bu çağrıyı yaptığı zaman sadece Kürt'ün kurtuluşunu hedeflemedi. Bölgede yaşayan bütün farklı halklardan ve inançlardan insanların, Arapların, Türklerin, Ezidilerin, Ermenilerin, Farsların, Hristiyanların, Alevilerin, Sünnilerin ve daha sayamadığımız birçok inançtan kesimin kurtuluş paradigmasıdır. Öcalan'ın yaptığı çağrıdan sonra PKK kongresini topladı ve bir karar açıkladı. Bununla beraber Süleymaniye'de silah yakma eylemi gerçekleşti. Yakılan silahlardan yükselen ateş, barışın ve demokratik çözümün meşalesi olmalıdır. Bugün Öcalan'ın ve PKK'nın attığı somut adımların karşısında ne yazık ki iktidar ve devletin henüz somut adım attığını söyleyemeyiz. Atılmış en önemli somut adım komisyondur. Ama bu komisyon hala kendi ana çalışma konularına yeterince odaklanabilmiş değildir" diye konuştu.

"KOMİSYONUN ÇALIŞMASI GEREKEN EN ACİL KONULARDAN BİRİ 'UMUT HAKKI'DIR"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşum sürecini değerli bulduklarını ifade eden Tülay Hatimoğulları, "Komisyona çeşitli önerilerimiz var. Bölgenin içinden geçtiği bu yangın çemberinde bizlerin oyalanma lüksü yoktur. Komisyon tamamen kendi konularına odaklanmalıdır. Odak kayması yaşamamalıdır. Bu komisyonun görevi, Kürt sorununun demokratik çözümünü güçlendirmektir. Bunun toplumsal anlamda kabulünü ve rızalığını artırmaktır. Aynı zamanda bunları yaparken bu komisyonun yapması gereken somut işlerden biri de süreçle ilgili bir özel yasanın acilen çıkarılması, demokratik entegrasyon yasalarının, özgürlük yasalarının acilen çıkarılması için bunları parlamentonun gündemine taşımalıdır. 1 Ekim'de Meclis açılacak, yeni yasama dönemi başlayacak. Ama bu komisyon yeni yasama döneminde bahsi geçen konularla ilgili henüz bir taslak çalışması hazırlığına girmiş değildir. Aynı zamanda bu komisyonun çalışması gereken en acil, en elzem, en önemli konulardan biri 'umut hakkı'dır. 'Umut hakkı' ile Öcalan'ın özgür yaşam ve özgür çalışma koşullarının acilen oluşmasına ihtiyaç vardır. Çünkü Öcalan bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için daha aktif bir biçimde rol ve misyon üstlenmek istiyor. Dolayısıyla umut hakkından faydalanarak özgür yaşayabileceği ve özgür çalışabileceği koşullar acilen oluşturulmalıdır. Ve yine bunun yanı sıra bu sürecin başaktörü olan Öcalan'la bu komisyonun tez elden, zaman kaybetmeden gidip İmralı'da bu görüşmeyi gerçekleştirmesi çok önemlidir. Hatta hayati bir öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

"ACİL VE SOMUT ADIMLARIN HAYATA GEÇMESİNİ BEKLİYORUZ"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın komisyon üyelerinin adaya (İmralı) gidilmesi ve Öcalan'la görüşülmesi noktasında olumlu görüş belirttiğini ifade eden Hatimoğulları, "Aynı şekilde geçtiğimiz birkaç gün içinde de MHP'den Sayın Feti Yıldız bu konuda çok önemli bir mesaj verdi. Çünkü herkes biliyor ki gerçekten Türkiye'de barış ve çözüm istiyorsak başaktör olan Öcalan'la görüşülmesi çok önemli ve çok kıymetli. O nedenle bizler komisyona bir kez daha diyoruz ki lütfen cesur olun, ezberlerinizi bozun, ön yargılarınızdan kurtulun, ön açıcı olun. Bu konuda acil ve somut adımların en kısa zaman diliminde hayata geçmesini bekliyoruz. Ve şuna inanıyoruz; Öcalan'la görüşecek komisyonun barışa olan inancının daha da derinleşeceğini yürekten inanıyoruz. Çünkü kendisinin Barış ve Demokratik Toplum konusundaki paradigması, derinliği, çalışmaları ve Türkiye'nin şu anki mevcut koşulları içinde yapacağı somut önermelerin ne kadar büyük fayda sağlayacağını komisyon gittiğinde kendisi görecektir" dedi.