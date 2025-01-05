Hatimoğulları 'devlet aklı'na seslendi, İmralı çağrısı yaptı: Görüşme yetmez, kapılar açılmalı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yeni süreç ile ilgili 'devlet aklı'na seslenerek, "İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez. İmralı kapıları açılmalıdır" çağrısını yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla devam yeni süreçte gelişmeler devam ediyor.
İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ederken siyasilerden de konuya ilişkin açıklamalar geliyor.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi'nin Diyarbakır'da düzenlediği halk buluşmasında konuştu.
"Devletin aklına sesleniyoruz" diyen Hatimoğulları, "Suriye'deki gelişmeleri de, Kızıldeniz'den bu topraklara kadar her kesimdeki gelişmeleri izlemekteyiz. Devletin aklı bunları analiz etmelidir. Bugün Kürt halkı 40 yılı aşkındır devam eden saldırılara, savaşa, çatışmalara rağmen dört parça Kürdistan'da varlık mücadelesini sürdürdü, mücadelesini büyüttü. Ve şimdi özerk yönetimini Rojava'da oluşturabilecek bir seviyeye geldiyse burada Kürt halkının çok önemli bir başarısı vardır" ifadelerini kullandı.
"Tarihsel bir kırılma anından geçmekteyiz" vurgusunu yapan Hatimoğulları, "Bu tarihsel kırılma anında ya pozitif yönde bir kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz, ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek her yer Gazze olacak" diye konuştu.
İMRALI ÇAĞRISI
"İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez" Hatimoğulları, "İmralı kapıları açılmalıdır. Sayın Öcalan'ın sadece Türkiye için değil, bütün Ortadoğu'nun barışı için çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz" çağrısını yaptı.
DEM HEYETİNİN ZİYARETİ VE ÖCALAN'IN MESAJI
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, dün İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı.
Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.
Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti.
Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.
2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti.