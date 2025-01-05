Hatimoğulları 'devlet aklı'na seslendi, İmralı çağrısı yaptı: Görüşme yetmez, kapılar açılmalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan ve PKK lideri Abdullah Öcalan'ın açıklamalarıyla devam yeni süreçte gelişmeler devam ediyor.

İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinin siyasi partilere gerçekleştirdiği ziyaretlere devam ederken siyasilerden de konuya ilişkin açıklamalar geliyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Demokratik Bölgeler Partisi'nin Diyarbakır'da düzenlediği halk buluşmasında konuştu.

"Devletin aklına sesleniyoruz" diyen Hatimoğulları, "Suriye'deki gelişmeleri de, Kızıldeniz'den bu topraklara kadar her kesimdeki gelişmeleri izlemekteyiz. Devletin aklı bunları analiz etmelidir. Bugün Kürt halkı 40 yılı aşkındır devam eden saldırılara, savaşa, çatışmalara rağmen dört parça Kürdistan'da varlık mücadelesini sürdürdü, mücadelesini büyüttü. Ve şimdi özerk yönetimini Rojava'da oluşturabilecek bir seviyeye geldiyse burada Kürt halkının çok önemli bir başarısı vardır" ifadelerini kullandı.

"Tarihsel bir kırılma anından geçmekteyiz" vurgusunu yapan Hatimoğulları, "Bu tarihsel kırılma anında ya pozitif yönde bir kırılma gerçekleşecek barışı inşa edeceğiz, ya negatif yönde kırılmalar gerçekleşecek her yer Gazze olacak" diye konuştu.

İMRALI ÇAĞRISI

"İmralı'da gerçekleşen bu görüşme yetmez" Hatimoğulları, "İmralı kapıları açılmalıdır. Sayın Öcalan'ın sadece Türkiye için değil, bütün Ortadoğu'nun barışı için çalışabileceği fiziki koşulların sağlanması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz" çağrısını yaptı.