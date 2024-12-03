Hatimoğulları, Erdoğan'ın sözlerini hatırlattı; İmralı çağrısı yaptı: Öcalan ile görüşmeler sağlansın

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayyum atamalarına tepki gösteren Hatimoğulları, "Kayyum demokrasi karşıtı bir rejimdir. Türkiye tarihinde ilk kez bu kadar farklı geleneklerden gelen siyasi partiler ve siyasi anlayışlar şu konularda ortaklaştık; kayyum demokrasi ve Kürt sorununun barışçıl çözümü konusunda bu kesimlerle geniş bir yelpazede ortaklaştı" dedi.

Hatimoğulları, şöyle devam etti: "Sayın Davutoğlu, sayın Babacan, sayın Erbakan ve sayın Özel, kayyumlara karşı demokratik mücadele konusunda da çağrılarını yaptılar. Görüştüğümüz bütün siyasi parti liderleri kayyum rejiminin hukuksuz olduğunu, halkın vicdanında mahkum edildiğini ve derhal son bulması gerektiğini ifade ettiler."

"Kayyum atadığınız her belediyede bir sonraki seçimde ve sandıkta katlanarak yenilgi aldınız" diyen Hatimoğullar, "Ve ant olsun ki bu kayyum siyasetini devam ettirdiğiniz sürece Kürt illeri başta olmak üzere kayyum atadığınız ve hedefinizde olan bütün yerellerimizde sizleri tabela partisi haline getireceğiz. Halklarımıza da sözümüz olsun" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ'A ÇAĞRI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrı yapan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde Meclis'te grubu bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partiler, muhalefetteki partiler bir araya geldi. 10 siyasi parti OHAL döneminde getirilen kayyum kanununun değiştirilmesi için kanun teklifinde bulundular. İktidarın ortağı MHP'den bu konuda fikir beyan edenler oldu. Peki neden duruyorsunuz? Neden biz parlamentoda OHAL'ın artığı olan bu yasayı ortadan kaldırmak için adım atmıyoruz. Buradan Meclis Başkanı sayın Numan Kurtulmuş'u göreve davet ediyorum. Bu kanun teklifi parlamentoya gelmelidir ve bu OHAL artığı olan yasa ortadan kaldırılmalıdır."

"İMRALI KAPILARINI AÇIN"

Kürt sorunu ve yeni süreç hakkında değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "MHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamalar var. Kürt sorunu ile ilgili belirsiz tartışmalar devam ediyor. Toprak, ölümden yoruldu. Tencere, sefaletten yoruldu. O yüzden biz, bu sefalet, çatışma, savaş atmosferi bitsin istiyoruz. Biz onurlu barış için dilimizi büyük bir ciddiyetle kurduk ve koruduk. Ar damarı çatlamış kesimler ise 'DEM Eş Başkanları çözüm istemiyor' diye yazıp çiziyorlar. Bunlar külliyen yalandır" dedi.

Hatimoğulları, "DEM Parti, Kürt sorununun onurlu bir barış çerçevesinde, demokratik bir zeminde çözülmesinden taraftır, üzerine ne düşüyorsa yapmaya hazırdır" diye konuştu.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Cesur olacağız, yeni adımlar atacağız' dediğini anımsatan Hatimoğulları, "Bizler cesaret örneği olarak İmralı kapılarını açın diyoruz, sayın Öcalan ile görüşmeler sağlansın diyoruz, Türkiye ve Ortadoğu'nun barışına hep beraber çalışalım diyoruz" diye konuştu.

BAHÇELİ'YE YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "DEM Parti nerededir?" sorusunu yönelttiğini hatırlatan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"Öncelikle tehdit dilinden vazgeçin. Bizleri tehdit edip durmayın. Tehdit ederek diyalog kurulamaz. Ve duymak isteyen kulaklar için tekrar ediyoruz; DEM Parti demokrasidir, çözümdür, DEM Parti ortak vatandaşlıkta inkarın karşısındadır, DEM Parti farklılıklarımıza rağmen Kürtlüğümüzle, Türklüğümüzle, Araplığımızla, Ermeniliğimizle bütün farklı halkların ve inançların bir arada yaşayabildiği bir Türkiyelilik kimliğini savunmaktayız. DEM Parti sizden daha fazla Türkiyelidir. Siz bu barış sürecinin neresinde duruyorsunuz? Barış canınızın istediği anda onu aparat olarak kullanacağınız bir şey değildir."