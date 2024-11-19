Hatimoğulları'ndan Bahçeli'nin sözleri ve Kandil sorusuna yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayyum atamalarına tepki gösteren Hatimoğulları, "Yargı, polis eliyle yapılmış bir darbedir. Kayyum, Kürt düşmanıdır, kadın düşmanıdır, muhalif olan her kesimin düşmanıdır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla gündeme gelen 'yeni süreç' ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Biz DEM Parti olarak demokratik bir zeminde onurlu bir barıştan yanayız. Bunun için de İmralı tecriti derhal kalkmalıdır. Sayın Öcalan özgürlüğüne kavuşmalıdır" diye konuştu.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNE YANIT

Hatimoğullar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin " Dün terörist başının yoldaşı olanlar, şimdi Amerika'nın uşağı olmuşlar. Biden'ın üvey evlatlarına, Türk milletinin asil evlatlarını kurban edemeyiz" sözlerine de yanıt vererek, şunları ifade etti: "Demokratik bir ortamda, ortak yaşamda görüyoruz çözümü. Müzakerenin yeri parlamentodur. Onurlu barış mücadelemize hiç kimse çamur atmaya kalkmasın. O çamur döner size bulaşır."

KANDİL SORUSUNA YANIT

Hatimoğulları, grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazeteci, "Çözüm süreci olarak değerlendirilen süreçte Kandil bir sorun mu teşkil ediyor?" diye sordu. Hatimoğullar, "Biz yanıtımızı biraz önce grup konuşmamızda verdik. Biz çözümün Türkiye'de olması gerektiğini düşünüyoruz. Müzakerenin Meclis'te olması gerektiğini düşünüyüruz. Türkiye'de DEM Parti olarak onurlu bir barış ve demokratik bir zeminde çözüm elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu her fırsatta ifade ettik. Bizler çözümün arayışını dışarıda değil; Türkiye'de, Ankara'da, Meclis'te düşünüyoruz" cevabını verdi.

Bir başka gazetecinin "İmralı devreye girdi de Kandil'den yanıt alınamadı mı?" sorusuna Hatimoğulları, "Onu Bahçeli'ye sormanız gerekiyor, bilemiyoruz" yanıtını verdi.