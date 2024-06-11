Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye 'kayyum' yanıtı: "Siz Kürtlere seçme ve seçilme hakkın yok diyorsunuz"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin grup toplantısında açıklama yapıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Hatimoğulları, Bahçeli'nin grup toplantısında kayyum atamasına ilişkin yaptığı konuşmaya "Türkiye’nin uzun darbeler tarihine 3 Haziran 2024’te yeni bir darbe halkası daha eklendi. Hakkâri halkı baskılara, zulümlere, engellere rağmen sandığa gitti. Oyunu kullandı. Belediye eşbaşkanlarını seçti. AKP-MHP iktidarı ise kayyum atadı. Özellikle az önce bu kürsüden konuşan iktidarın küçük ortağı kulağını açarak bizi dinlesin. Siz bu uygulamayla Kürtlere senin seçme ve seçilme hakkın yok, sen bu ülkenin asli yurttaşı değilsin, demiş oluyorsunuz. Kürt halkı ve onlarla dayanışma içinde bulunan demokrasi güçlerine siz ulusal güvenlik sorunusunuz demiş oluyorsunuz" yanıtını verdi.

BAHÇELİ KAYYUMU SAVUNDU MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Hakkari'ye atanan kayyumu savundu. Şunları söyledi: "DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı’nın görevden el çektirilmesi, ardından geçtiğimiz günlerde silahlı terör örgütünü yönetmek suçundan 19 yıl 6 ay hüküm alarak tutuklanması, Türk devlet ve hukuk onurunun şaşmaz onurudur. Yalnızca Hakkari belediye başkanı değil, haklarında yargısal süreçlerin devam ettiği 30’a yakın belediye başkanı koltuğunda oturuyor olması demokrasi ile izah edilemeyecek, despotluk ve düşmanlık alametidir. DEM’in hedefi yöre insanımızın derdine deva olmak değildir. Ülkemizin doğu ve güneydoğu bölgesinde bazı belediye başkanları talimatı bölücü terör örgütünden alırken, devletin hazinesinden aktarılan paraları da teröristlere yağmalattırmaktadır."

Hatimoğulları'nın konuşmasındaki satır başları şöyle:

Biz kayyum atandığı andan itibaren eş başkanımızla birlikte MYK ile birlikrte Hakkari'deydik. Hakkari, halkı, esnafı kayyuma karşı olduğunu söyler. Oysa bunlar kendilerini halkın üzerinde bir hak olarak görülüyorlar. Hakkari'den İstanbul'a halk direniş içerisinde. Genciyle yaşlısıyla kadınıyla çocuğyla halk iradesine sahip çıkıyor.

ERDOĞAN'A SESLENDİ

Ey Erdoğan, ey AKP'liler siz darbecilerin paltosundan çıktınız. FETÖ'cülerin yazdığı iddianamelerle arkadaşlarımızı yargılamaya kalkıyorsunuz. Erdoğan 'yargının verdiği karar kimseyi rahatsız etmesin' diyor. Sen Hakkari halkının 31 Mart'ta verdiği karardan niye rahatsız oluyorsun, çık bunu açıkla.

Seçimler bittikten hemen sonra 'Sandık iradesine sahi çıkacağız' dedi. Ama bunu söylerken Kürdün iradesine saygı duymayacağım demedi. Peki Hakkari'de sandıktan çıkan irade halkın iradesi değil mi, Hakkari halkı halk değil mi? Bir tek seni seçince mi halk halk oluyor?

GAZZE MESAJI

Filistin’e yaşatılan zulümle, Türkiye’de burada bizlere uygulanan şiddetin arasında hiçbir fark yoktur. Hakkari Gazze'dir, Gazze Hakkari'dir.

9. YARGI PAKETİ

Sevgili kadınlar, bizler ikili hukukla karşı karşıyayız desek de bu bile karşılamıyor. Biz kadınların bedeni üzerinden siyaset yaomaya devam ediyorlar. AKP de bunu en çok yapan siyaset. Şimdi de Meclis'e gelecek olan 6284 sayılı kanunu engellemek istiyorlar. 9. yargı paketi partamentoya geldiği zaman kadınların eşitliği, özgürlüğü için hep birlikte; başta kadın milletvekilleri olmak üzere hep birlikte hayır diyelim. Buradan kadın dayanışmasının güçlü çıkacağaına inanıyoruz çünkü artık katledilmek istemiyoruz. O yüzden diyoruz ki: Kadın, yaşam, özgürlük; Jin, jiyan, azadi.

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