Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye 'Mazlum Abdi' yanıtı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Amida Haber'e konuşan Hatimoğulları, Suriye'de yaşanan gelişmeler hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Hatimoğulları, 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmemesinden HTŞ öncülüğünden kurulan Şam yönetimini suçladı ve "Şam yönetimi, 10 Mart Mutabakatı’ndan iki gün sonra mutabakatın ruhuna tamamen aykırı şeriat kanunlarıyla donatılmış bir anayasa taslağı sundu. Bu sundukları taslakta kadını, Alevi’yi, Hristiyan’ı, Dürzi’yi, Ermeni’yi, seküler Sünni Arab’ı da yok saydılar" dedi.

BAHÇELİ'YE YANIT

Son grup toplantısında SDG komutanı Mazlum Abdi'ye "terörist" ve "İsrail uşağı" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi eleştiren Tülay Hatimoğulları, "Bahçeli’nin özellikle son grup toplantısında Mazlum Abdi üzerinden kurmuş olduğu İsrail-Kürt ilişkisi tanımlaması tamamen hayal ürünü ve bir algı yaratma gayreti. Saldırılar dursun diye diplomatik görüşmeler yaptık. Bu konuda hepimizin sorumlu davranması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"8 MADDELİK KARARNAME ÖNEMLİ ADIMLAR İÇERİYOR"

HTŞ öncülüğünde kurulan Şam yönetiminin geçici cumhurbaşkanı olarak atanan Colani'nin (Ahmed Şara) çıkardığı 8 maddelik kararnameye dair değerlendirmelerini de paylaşan DEM Parti Eş Genel Başkanı, şunları kaydetti:

"Şara’nın Kürtlere yönelik 8 maddelik kararnamesi önemli adımlar içeriyor. Ancak bu tür kararnameler, köklü sorunlara kalıcı çözüm getiremez. Çatlamış bir temel üzerine duvar örmekle ev sağlamlaştırılamaz. Gerçek çözüm, demokratik bir anayasada halkların haklarını güvence altına almaktan geçer. Siyasi niyetler, vaatlerle değil uygulamalarla anlaşılır. Suriye’deki kriz, sadece kültürel haklar tanıyarak çözülemez. Kürt halkının siyasi ve idari hakları da sağlanmalı."

"KOMİSYON, İŞİ RÖLANTİYE ALDI"

PKK'nin silahsızlanma sürecinde atılacak yasal adımları görüşmek için TBMM'de kurulan komisyonun Suriye'deki gelişmeler nedeniyle "işi rölantiye aldığını" belirten Hatimoğulları, şöyle konuştu:

"Komisyon da şu an işi rölantiye almış durumda. Bu rölantinin sebebi Suriye’deki gelişmeler. Türkiye kendi iç barışını konuşurken, Türkiye’deki Kürtlerle ortak yaşamın inşası konuşulurken Şam gözlüğüyle bakılmamalı. Türkiye’deki çözüm süreci gelişecekse bunun Şam prizmasından geçmemesi gerekiyor. Kürt sorununun çözümümün konuşulacağı, somut adımların atılacağı yer Ankara’dır, Şam değildir."

Hatimoğulları, bugün PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen Dem Parti İmralı Heyeti’nin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da randevu talep ettiğini ancak henüz dönüş yapılmadığını söyledi.