Hatimoğulları'ndan gazetecilerin gözaltına alınmasına tepki
DEM Parti Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları, bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'le ilgili açıklama yaptı ve "Hakikati açığa çıkarmak gazetecilerin birincil sorumluluğudur. Gazetecilik faaliyetinden suç unsuru yaratmaya çalışmak halkın haber alma hakkına saldırıdır" dedi.
Halk TV yayını nedeniyle açılan bilirkişi soruşturmasında gözaltına alınan Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'le ilgili açıklama yapan DEM Parti Eşbaşkanı Tülay Hatimoğulları, "Hakikati açığa çıkarmak gazetecilerin birincil sorumluluğudur. Gazetecilik faaliyetinden suç unsuru yaratmaya çalışmak halkın haber alma hakkına saldırıdır" dedi.
Hatimoğulları sosyal medya hesabından açıklama yaparak gözaltına alınan gazetecilere destek mesajı yayımladı. Hatimoğulları açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker’in, gazeteci Barış Pehlivan’ın ve Halk TV sunucusu Seda Selek’in gözaltına alınması kabul edilemez!
Hakikati açığa çıkarmak gazetecilerin birincil sorumluluğudur. Gazetecilik faaliyetinden suç unsuru yaratmaya çalışmak halkın haber alma hakkına saldırıdır.
Serhan Asker, Barış Pehlivan ve Seda Selek derhal serbest bırakılmalıdır!"