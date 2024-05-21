Hatimoğulları: "Normalleşme dediğiniz Kürtlerin, devrimcilerin olmadığı bir anomalidir"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Kobani Davasının ardından yapılan ilk grup toplantısında konuştu. Davada alınan kararın mücadelelerini büyüteceğini belirten Hatimoğulları, 'normalleşme' söylemine tepki gösterdi. Hatimoğulları, "Normalleşme dediğiniz Kürtlerin, devrimcilerin, demokratların, kadınların, biat etmeyenlerin olmadığı, AKP'nin normunu kendisi yarattığı bir normalleşmedir" dedi. Grup toplantısına DEM Parti'ye destek vermek için çok sayıda siyasi parti, meslek kuruluşu ve dernekten de yetkili katıldı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Konuşmasının başında destek için grup toplantısına katılan diğer siyasi parti üyelerine teşekkür eden Hatimoğulları "Bütün dostlarımız hoş geldi, ne güzel dayanışıyoruz, çok güzel bir tablo var şu an burada" dedi.

DEM Parti ile dayanışma göstermek için grup toplantısına, ESP, EHP, TÖP, TİP, SOL Parti, SMF, EMEP, Halkevleri, Eğitim-Sen, SES, KESK, Basın-İş, ÖHD, ÇHD, Alevi Dernekleri Federasyonu ve Çerkes Derneği gibi siyasi parti, iş örgütü ve derneklerin temsilcileri de katıldı. Grup toplantısı salonunda Kobani Davasında hapis cezasına mahkum edilen Figen Yüksekdağ, Alp Altınörs, Nazmi Gür, Bülent Parmaksız'ın ailesi ve yakınları da yer aldı.

Hatimoğulları daha sonra Çarlık Rusya’nın işgali sonucu 21 Mayıs 1864’te anayurtlarından sürgün edilen kitlesel katliamlara tabi tutulan Çerkesleri andı.

Daha sonra Kobani Davasında verilen kararlara değinen Hatimoğulları, sanıkların IŞİD'e karşı çıktıkları için yargılandıklarını söyledi.

"ARKADAŞLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

"Yargılanan sadece Kobani direnişi değildir" diyen Hatimoğulları, şöyle devam etti:

"Yargılanan topraklarını ve yaşamlarını savunanlardır. Gezi'de olduğu gibi demokrasi ve toplumsal itirazdı, Kürt halkının onurlu mücadelesiydi. Bu kumpas davasıyla sosyalistlerle Kürtlerin ortak mücadelesi mahkum edilmek istenmiştir. Arkadaşlarımız, demokratik siyasette ısrar ettikleri için, HDP'yi iktidar karşısındaki en güçlü muhalefet odağı haline getirdiği için yargılandılar. Arkadaşlarımız yargılanmadı, otoriter rejimi, çeteleri yargıladılar. Biz, arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz.

'BU, ASLA BİZİM NORMALİMİZ OLMAYACAK'

Yıllardır Yasin Börü'yü arkadaşlarımızın öldürdüğünü iddia ettiler. Erdoğan karara rağmen bunun üzerinden algı yaratmaya devam ediyor. Yargılanan hiçbir arkadaşımız bir tek kişinin ölümünden bile sorumlu değildir. Bu kararın gerçek siyasi okumasını hep birlikte yapalım. Bu karar, Türkiye halklarının içindeki öfkeyi daha da artırmıştır ve milyonların vicdanı nezdinde bu kadar yok hükmündedir.

Normalleşme dediğiniz Kürtlerin, devrimcilerin, demokratların, kadınların, biat etmeyenlerin olmadığı, AKP'nin normunu kendisi yarattığı bir normalleşmedir. Bu bir anomalidir. Bu normalleşme değil, düpedüz darbedir. Bu, asla bizim normalimiz olmayacak."

Alınan kararın mücadelelerini büyüteceğini vurgulayan Hatimoğulları, dün Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ı ziyaret ettiklerini hatırlattı. 'Milli yargının' Kürt ve solculara düşman olduğunu ve çeteleri beslediğini, kararın ise AKP ve MHP genel merkezlerinde verildiğini söyledi.

Halkların bir arada yaşam taleplerinin yargılandığını vurgulayan Hatimoğulları, konuşmasına ekonomik sorunlardan bahsederek "Bu iktidar hile ve kumpası sadece siyasilere değil esnafa da yaptı. Şiddet ve gerilimden dolayı çöken ekonominin faturasını yine yoksulun üstüne yıkıyorlar" dedi.

"TARİHİ, DİRENEN HALKLAR YAZAR"

Hatimoğulları, konuşmasının sonunda iktidarın yeni yol haritasını ve devletin Kürt meselesinde atacağı adımları göstermesi açısından oldukça önemli bir karar alındığını ifade etti. Kararın, DEM Parti'ye oy vermeyen kişilerin de vicdanını sızlattığını söyleyen Hatimoğulları, "Tarihi direnen halklar yazar. Denizlerin kalemlerini kıranları kimse hatırlamaz, bu kararı verenlere de toplum lanet yağdıracak. Dik durmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Direnerek kazanacağız" diyerek sözlerine son verdi.