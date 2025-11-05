Hatimoğulları paylaştı: Selahattin Demirtaş'tan 'Komisyon, Öcalan ile görüşsün' çağrısı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), eski HDP Eş Genel Başkanı Selattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Figen Yüksekdağ da ziyaret edilecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Hatimoğulları ve Çiçek'in, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirdiği ziyaret, yaklaşık 2 saat sürdü. Heyet, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de görüştü.

Görüşmenin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde açıklama yapıldı. Hatimoğulları konuşmasında şunları söyledi:

"Bugün Edirne Cezaevinin önünden sesleniyoruz. 4 Kasım’da, yani dün Kobanî Kumpas Davası ile birlikte arkadaşlarımızın gözaltına alınıp tutuklanmasının onuncu yılına girdik. Edirne, Kandıra ve Sincan’da, bugün üç hapishanenin önünde DEM Parti olarak basın açıklamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Az önce İstanbul Milletvekilimiz Cengiz Çiçek ile beraber Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret ettik. Sevenlerine, bütün Türkiye halklarına ve siz değerli basın emekçilerine selamlarını ve sevgilerini ilettiler.

Kobanî Kumpas Davası, Türkiye tarihinde hem hukuksal hem siyasal açıdan kapkara bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz şekilde on yıla yakındır hapishanede. Bununla ilgili, bütün Türkiye ve dünya kamuoyunun bildiği üzere, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çok önemli bir kararı var. Hatta bir değil, üç tane kararı var AİHM'in. Birinci karar 20 Kasım 2018, ikinci karar 22 Aralık 2020 ve üçüncü karar 8 Temmuz 2025. En son 8 Temmuz'daki karara itiraz süresinin son gününde Türkiye'nin bir itirazı gerçekleşti. Ama bu itiraz AİHM tarafından reddedildi. Böylece 8 Temmuz'da alınmış olan AİHM kararı artık kesinleşti. Bununla ilgili olarak parti avukatlarımız ile Demirtaş'ın ve diğer arkadaşlarımızın avukatları gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. Şimdi bizler bir sonuç beklemekteyiz. Beklediğimiz sonuç da Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin tarafı olan bir ülke olarak kesinleşmiş olan AİHM kararını hayata geçirmesidir. Bir saat dahi beklemeden, bir dakika dahi beklemeden Demirtaş, Yüksekdağ ve Kobanî Davasından tutuklu bulunan bütün arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.