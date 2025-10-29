Hatimoğulları ve Bakırhan'dan "29 Ekim" mesajı: Barış ve demokrasi ile taçlanmalı

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Hatmoğlulları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Hatimoğulları, paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Toplumsal barışın olmadığı yerde demokrasi, demokratikleşmenin olmadığı yerde Cumhuriyet eksik kalmıştır. 102. yılda bu hakikat ertelenemez. Türkiye’deki tüm halklar ve inançlar ortak yaşamın eşit paydaşlarıdır. 1 Ekim'de başlayan barış süreci, bizlere Demokratik Cumhuriyeti birlikte inşa etme fırsatı sunuyor. Bu bağlamda Kürt meselesini güvenlik kalıbından çıkarıp tam hak ve katılım temelinde demokratik müzakereyle çözme zamanıdır. Tüm halklar ve inançlar, işçiler ve emekçiler, yoksullar, engelliler, kadınlar, gençler ve doğa savunucuları için bu fırsatı birlikte değerlendirelim. Yolumuz barışın yoludur. Yasakların değil, özgürlüklerin; çatışmanın değil, müzakerenin Türkiye’sini inşa etmek hepimizin sorumluluğudur. İkinci yüzyılımız; eşitlik, adalet ve özgürlük üzerine yükselirse geleceği kazanabiliriz."

BAKIRHAN: DEMOKRASİ İLE CUMHURİYETİ BARIŞTIRMALIYIZ

Bakırhan da 102 yıl önce bugün kurulan Cumhuriyet'in "nasıl birlikte yaşarız?" sorusuna verilmiş tarihi bir cevap olduğunu ve ikinci yüzyılın eşiğinde aynı sorunun önlerinde durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"102 yıl önce bugün kurulan Cumhuriyet, sadece bir yönetim biçimi değil, "nasıl birlikte yaşarız?" sorusuna verilmiş tarihi bir cevaptı. Bugün, ikinci yüzyılın eşiğinde aynı soru önümüzde durmaktadır. Cumhuriyet herkesindir, herkes kendini içinde görürse amacına ulaşır. Bundan ötürü diyoruz ki: Demokrasi ile Cumhuriyeti barıştırmalı, yurttaşı aktif bir özne olarak tanımalıyız. Farklılıklarımızı ve ortak tarihimizi zenginlik görerek demokratik bir cumhuriyeti inşa etmeliyiz. Cumhuriyetin 102. yılını, barış ve demokrasi ile taçlandırma sorumluluğu hepimizindir."