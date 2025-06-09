Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Bu büyük acıyı paylaşarak sabır diliyorum
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajı yayımladı. Bakırhan, "Bu büyük acıyı paylaşarak, kıymetli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, sevenlerine, dostlarına ve Manisa halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Hatimoğulları, "Kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına, Manisalı yurttaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajı yayımladı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına, Manisalı yurttaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.
Hatimoğulları'nın mesajı şu şekilde:
"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına, Manisalı yurttaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyorum…"
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek’in elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmesi, hepimizi derinden sarsmıştır. Bu büyük acıyı paylaşarak, kıymetli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, sevenlerine, dostlarına ve Manisa halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.