Hatimoğulları ve Bakırhan'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı: Bu büyük acıyı paylaşarak sabır diliyorum

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in yaşamını yitirmesinin ardından taziye mesajı yayımladı. Bakırhan, "Bu büyük acıyı paylaşarak, kıymetli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi’ne, sevenlerine, dostlarına ve Manisa halkına başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi. Hatimoğulları, "Kederli ailesine, Cumhuriyet Halk Partisi camiasına, Manisalı yurttaşlarımıza ve tüm sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Acılarını paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.

Güncel 09.06.2025 19:16 Giriş: 09.06.2025 19:16

Güncelleme: 09.06.2025 19:23 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: DEM Parti