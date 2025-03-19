Hatimoğulları ve Bakırhan, Newroz kutlamalarında İmamoğlu'na destek verdi: İstanbul halkının iradesiyle birlikteyiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

İki lider de konuştukları Newroz kutlamalarında İstanbul halkının yanında olduklarını söyledi.

Van'da Newroz kutlamalarında konuşan Tülay Hatimoğulları, "Van halkı, bugün İstanbul’da Ekrem İmamoğlu üzerinde yürütülen operasyonun anlamını biliyor" dedi.

"VAN HALKI SİYASİ DARBEYİ KINIYOR"

Hatimoğulları şunları söyledi:

"Van halkı onlarca kez benzerini yaşadı. Buradan bütün Türkiye halkları bilsin ki Van halkı Newroz alanından bu siyasi darbeyi kınıyor. Seçilmişleri böyle bir darbeyle gözaltına alarak yerlerine kayyım atayan zihniyeti, Van halkı hep birlikte kınıyor muyuz? Bizlere, 'İstanbul'da yaşayan Kürt, İstanbul'un yönetimine giremez' demiş oldular. Biz bunu asla kabul etmiyoruz. İstanbul'da yaşayan Vanlı da Amedli de Mardinli de Batmanlı da Siirtli de pekala İstanbul'da ve İzmir'de belediye yönetimlerinde yer alacak. Onlara rağmen yer alacağız, bunu böyle kazısınlar akıllarına."

Tatvan’da düzenlenen Newroz kutlamasına katılan Tuncer Bakırhan ise operasyonu kınadıklarını ve İmamoğlu dahil gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

Kent uzlaşısının hedef alınmasını da reddettiklerini belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bu operasyonu kınıyoruz. Bu operasyonu reddediyoruz. Bu operasyon ne yargı ne hukuk meselesidir; apaçık siyasidir. Bu siyasi operasyonlardan artık barışın tartışıldığı bir süreçtir. Ne demek Türk ve Kürt ittifak yapamaz. Hani Türk-Kürt tarihsel ittifakından bahsediyorduk? Bizim AK Parti ile yaptığımız görüşmelere de mi dava açacak savcı? Bizler, bu topraklarda yüzyıllardır devam eden Kürt ve Türk ittifakının demokratik bir zeminde yeniden güncellenmesinin mücadelesini veriyoruz. Kent uzlaşısı bir suç değildir, demokratik bir modeldir. Kürtlerin ve emekçilerin Türkiye demokrasisine kazandırdığı çok değerli ve kıymetli bir modeldir.

'İSTANBUL HALKIYLA DAYANIŞACAĞIZ'

Bizim iç barıştan kastımız, sabahın dördünde operasyonların yapılmamasıdır, halkın seçtiği iradenin tutsak edilmemesidir. Ama bunlar, iç barıştan sabah erken operasyonlarını anlıyorlar. Bu operasyonlar adalete, barışa ve demokrasiye vurulmuş büyük bir darbedir, bir sabotajdır. Kabul etmiyoruz! İstanbul, Türkiye'nin kendisidir; Bitlis’tir, Mutki’dir, Tatvan’dır, Siirt’tir, Kars’tır. 16 milyon nüfusuyla İstanbul, Türkiye'nin bir prototipidir. Dolayısıyla İstanbul’un iradesine, İstanbul’un iradesinin seçmiş olduğu belediye başkanına 'suç örgütü lideri' demelerini kabul etmiyoruz. İstanbul halkının iradesiyle dayanışacağımızı ve birlikte olacağımızı bir kez daha buradan, Tatvan’dan tekrar ediyoruz. İstanbul halkıyla dayanışacağız, demokrasiyle dayanışacağız. Bu siyasi kumpasları ve operasyonları tanımadığımızı bir kez daha ifade diyoruz. Bir an önce Sayın İmamoğlu’nun ve birlikte gözaltına alınanların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Barış sürecini zedeleyecek sabotajlardan ve provokasyonlardan kaçınılmalıdır."