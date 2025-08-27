Hatimoğulları’ndan yasal zemin vurgusu: “Ciddi bir beklenti var”

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV’de Gözde Şeker’in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Meclis’te kurulan süreç komisyonunun önemli olduğunu dile getiren Hatimoğulları, “Bu komisyon tarihi bir misyona sahip. Çok önemli bir dönemeçte kurulan bir komisyon ve gerçekten kuruluş amacına ciddi bir biçimde odaklanmaya devam etmesi çok kıymetli” dedi.

Hatimoğulları, çalışmaların zamana yayılmasını gerektiğini kaydederek, “Toplum olarak en acil beklenti, bir an önce bu yasaların hayata geçmesini sağlayacak teknik hazırlıkların yapılması” şeklinde konuştu.

Hatimoğulları, komisyonun bir ihtisas komisyonu olmadığını ama yasa taslakları geliştirme sorumluluğu taşıdığının altını çizerek, “Bu komisyonun yasa yapma yetkisi yok ama bu komisyonun şu yetkisi var: Mevcut olan bu sürecin ilerletilmesi için toplumun beklentisi olan yasaların çıkarılmasını, bu yasal düzenlemelerin hızla yapılmasıyla ilgili önerileri geliştirmesi” ifadelerini kullandı.

1 Ekim’den itibaren Meclis’in açılacağını hatırlatan Hatimoğulları, ilgili ihtisas komisyonlarının hızlıca çalışmalara başlaması gerektiğini söyledi.

“ÖCALAN KOMİSYONLA GÖRÜŞMELİ”

Tülay Hatimoğulları süreçte en büyük beklentinin, PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılacak görüşme olduğunu söyledi:

“Bizim bu komisyondan tabii ki toplumun da en önemli beklentisi, başta Kürt halkı olmak üzere en önemli beklenti komisyonun Sayın Öcalan'la bir an önce görüşme sağlaması. Bu çok önemli olacak."

Bazı partilerin tereddütleri olduğunu bildiklerini belirten Hatimoğulları, Öcalan'ın 'baş müzakereci' olarak ilan edildiğini vurguladı.

Hatimoğulları, dünyadaki tüm örnek süreçlerde taraf olan 'baş müzakerecilerle' görüşmelerin normal olduğunu belirterek, “Siyasi partilerin bu anlamıyla tereddütleri olduğunu da biliyoruz ama gerçekten hiç kimsenin bir tereddüde düşmesine gerek yok. Dünya deneyimlerinde, çatışma ve çözüm süreçlerinde tarafın, bir tarafın muhatabı olan, baş müzakereci olarak ilan edilmiş bir insanla zaten görüşülmesi, bu sürecin hızlanması bakımından, hızla ilerletilmesi bakımından önemli” dedi.

“CİDDİ BİR BEKLENTİ VAR”

DEM Parti Eş Genel Başkanı, Öcalan’ın 27 Şubat’taki feshi çağrısının ardından PKK’nin buna uyduğunu hatırlatarak sürecin devamı için yasal zemine ihtiyaç olduğunu dile getirdi:

“Soyut kalsın istemem. Bu süreç derken neyi kastediyoruz? Hangi sürecin hızlanması? Onu da belki adını çok net olarak ifade etmek gerekir. O da şu: Biliyorsunuz Sayın Öcalan'ın 27 Şubat'ta bir çağrısı olmuştu. Barış ve Demokratik Toplum çağrısı. Bu çağrının akabinde örgütü PKK kendini fesheden bir kongre gerçekleştirdi. Fesih kararını kamuoyuyla paylaştı ve bir silahsızlanma sürecine doğru gitmek üzere yol alınmaya başlandı. Bununla ilgili de 11 Temmuz'da Süleymaniye'de bir silah bırakma töreni gerçekleşti. Bizler de oradaydık. Bizler de bu tarihi ana tanıklık ettik. Ve bundan sonra bu silahsızlanma sürecinin devam etmesiyle ilgili Türkiye'de belli başlı kimi demokratik yasaların çıkmasıyla ilgili ciddi bir beklenti var.”

İNFAZ YASASINI İŞARET ETTİ

Hangi yasal düzenlemelerin öncelikli olması gerektiğine dair değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, özellikle infaz ve Terörle Mücadele Kanunu’na işaret etti:

“Bu hangi komisyon hangi yasal çalışmaları düzenlemeli? Aslında bu da buna tekabül eder. Mesela infaz yasası. Mesela terörle mücadele yasası. 2 Haziran'daki düzenleme beklentileri karşılamadı infaz düzenlemesi. Mesela işte silah bırakanlar için bir özel yasanın çıkması. Hani silah bırakan nereye gidecek, ne yapacak? Üç beş insandan bahsetmiyoruz. Binlerce insan var. ve buradaki bir demokratik entegrasyon nasıl gerçekleşecek? Bütün bunlarla ilgili çok ciddi yasal düzenlemelere elbette ihtiyaç var.”

“ÖRGÜTÜN ÖYLE BİR TALEBİ VAR”

Hatimoğulları, “Öcalan’ın komisyonla görüşmesinin ne faydası olacağı” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Bir tarafın muhatabı ve baş müzakerecisi Sayın Öcalan ve dolayısıyla kendisi de böyle bir talebi de var. Örgütünün de öyle bir talebi var. En nihayetinde siz de ifade ettiniz. Sonuçta bu sürecin bugüne kadar gelmesinde devletin İmralı'da Öcalan'la yaptığı görüşmelerin sonucu süreç buraya kadar geldi.

Dolayısıyla bu sürecin daha da ilerletilmesi için baştan beri devletin muhatap aldığı kişi Sayın Öcalan'dı. Ve dolayısıyla devletin muhatap aldığı bir insanın bu kadar önemli ve bu amaç için kurulmuş olan bir komisyonun görüşmesi kadar doğal bir şey yoktur.

Zaten Sayın Bahçeli direkt şunu söyledi. ‘Gelsin Meclis’te konuşsun’ dedi Sayın Öcalan için. Tabii bütün bunlar çok mühim olan şeyler ve gerçekten bazı hani özellikle bu konuda imtina etmek isteyen kesimlere hani şunu çok rahatlıkla, gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim ki dünyadaki bütün deneyimler böyle olmuş.

Bakın mesela Güney Afrika'da Mandela'yla doğrudan devlet görüştü. Mesela Kolombiya'da FARC örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'yle 2016 yılında doğrudan örgütün lideriyle o dönemin Kolombiya başkanı direkt görüştü. Dolayısıyla böylesi yüzyıllık bir meselemizi çözerken Türkiye'nin gerçekten barışla, demokrasiyle daha güçlü bir şekilde buluşmasına buluşmasını konuştuğumuz bir dönemde en asli muhataplardan biri olan Sayın Öcalan'la görüşmemek tarihi bir eksiklik olur.”

“GÖRÜŞÜLMEMESİ TARİHİ BİR EKSİKLİK OLUR”

Hatimoğulları sözlerini şöyle noktaladı:

"Dolayısıyla bu görüşmenin gerçekten bir an önce görüşmesi çok kıymetli, çok önemli olacaktır. Ve biz ümit ediyoruz ki komisyon zaman kaybetmeksizin bu görüşmeyi gerçekleştirir.

Çünkü şunu bilmeliyiz. Bugün elbette çıkacak yasalar inanılmaz önemli ve kıymetli. Bu sürecin bir sonraki evreye başarılı bir şekilde taşınmasında çıkacak yasaların çok büyük bir rolü ve misyonu olacak.

Ve aynı zamanda şunu bilelim ki Sayın Öcalan kendi örgütü üzerinden çok önemli etkisi olan bir insan. Ve kendi örgütünü bugüne kadar bu gelinen aşamada kendisi ikna etmiştir. Bundan sonraki aşamada da zaten kendisi ikna edecektir. Bu kadar bu sürecin en önemli öznesi olan bir insanla görüşülmemesi dediğim gibi tarihi bir eksiklik olur.

Bir an önce bu görüşmenin sağlanması ben eminim ki bu süreci çok hızlı bir şekilde ileriye atacaktır, hızlandıracaktır.”