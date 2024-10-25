"Hatırla" sergisi Merdiven Art Space'te açıldı

Osman Bozkurt'un "Hatırla" adlı sergisi 4 Eylül'de Merdiven Art Space'te açıldı.

Kentin sosyal coğrafyası, mimarisi ve kültürel tarihini inceleyen sanatçının sergi kapsamındaki çalışmaları demografi, kentleşme ve haritacılık üzerine yürüttüğü metodik araştırmalara dayanıyor.

Sanatçı, "Hatırla" sergisinde İstanbul'da süregelen yıkım, inşa ve yeniden inşa sürecine tanıklıklarından yola çıkıyor. Bu biteviye döngüyü kentin harabelerinden topladığı yapı artıklarını kullanarak irdeliyor.

Bozkurt, fotoğraf, video, heykel, ses ve yerleştirmelerle molozlaştırılmış bir kentin silinen hafızasını somut kanıtlarla izleyiciye hatırlatıyor.

İstanbul'da ilk kez açılan sergiyi 26 Ekim Cumartesi gününe dek ziyaret edebilirsiniz.