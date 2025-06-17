“Hatırlayamadıklarımız” 'Bilim Beyoğlu'nda sahneleniyor

21 Nisan‘da Makine Mühendisleri Odası’nda, 2 Mayıs ‘da Tatavla Sahne'de temsil edilen yazar Zehra İpşiroğlu‘nun “Hatırlayamadıklarımız“ romanının okuma tiyatrosu 19 Haziran’da Bilim Beyoğlu‘nda tekrar seyircisiyle buluşuyor.

Ebru Suna, Aslı Başak Hanoğlu, Kutsal Tansu Şahin, Evren Kazma, Baran Ayhan, Mert Nadir Bulut ve Rafet Atan projede yer alıyor.

Zehra İpşiroğlu’nun “Hatırlayamadıklarımız” adlı romanı, 2023 yılının Kasım ayında Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yayımlandı.

Bu eser, yazarın toplumsal cinsiyet, şiddet ve çocuk istismarı gibi hassas konuları ele aldığı önceki tiyatro oyunlarının bir devamı niteliğinde. İpşiroğlu, bu romanında da ataerkil toplum yapısının yol açtığı sorunları derinlemesine inceliyor.

Roman, Derin, Suzan, Selen, Selim ve Yunus gibi karakterlerin gözünden, Türkiye’de yaşanan şiddet olaylarını ve bu olayların bireyler üzerindeki etkilerini anlatıyor.