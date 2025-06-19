‘Hatırlayamadıklarımız’ Bilim Beyoğlu’nda

İrem İLYAS

Makine Mühendisleri Odası ile Tatavla Sahne’de sergilenen yazar Zehra İpşiroğlu‘nun ‘Hatırlayamadıklarımız’ romanının okuma tiyatrosunun bugünkü durağı Bilim Beyoğlu. Projede Ebru Suna, Aslı Başak Hanoğlu, Kutsal Tansu Şahin, Evren Kazma, Baran Ayhan, Mert Nadir Bulut ve Rafet Atan yer alıyor.

Kasım 2023’te yayımlanan eser, yazarın toplumsal cinsiyet, şiddet ve çocuk istismarı gibi hassas konuları ele aldığı önceki tiyatro oyunlarının bir devamı niteliğinde. İpşiroğlu, bu romanında da ataerkil toplum yapısının yol açtığı sorunları derinlemesine inceliyor.