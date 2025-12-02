Hattın güzergâhı 5 kez değişti, maliyet katlandı

CHP Bursa Milletvekili ve TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, Bursa-Osmaneli Yüksek Hızlı Tren Projesi’ndeki gecikmeler, maliyet artışları ve plan değişikliklerine ilişkin belirsizliklerin giderilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına kapsamlı bir soru önergesi verdi.

Pala, projenin Bursa’nın ulusal demiryolu ağına dâhil edilmesi ve bölgenin kalkınması açısından önemini vurgulayarak sürecin şeffaf biçimde yönetilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Projenin temelinin 2012 yılında atıldığını ve hattın 2016’da açılacağının vaat edildiğini anımsatan Pala, "Ancak hattın güzergahı 2021 yılına kadar beş kez değiştirildi. Bu süreçte anlaşılan, mekânsal değerlendirmeler doğru yapılmamış, proje aksamış ve projenin kamuya maliyeti katlanarak artmıştır. Projenin farklı etaplarında yaşanan gecikmeler, maliyet artışları ve plan değişiklikleri sürecin etkili yürütülemediğini açık olarak ortaya koymaktadır. Kamu kaynaklarıyla yürütülen her projede atılan her adımın hesap verilebilir olması zorunludur" diye konuştu.

SORU İŞARETLERİ VAR

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, projenin ihale süreci ile bütçe ve altyapı değişikliklerine dair ayrıntılı bilgi talep eden 1 Eylül 2025 tarihli soru önergesine yanıt veremediğini anımsatan Pala, projenin ilk aşamalarından beri önemli mali bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmadığını, bu nedenle ihale sürecine ilişkin derin soru işaretleri oluştuğunu belirtti. Ayrıca projenin 2018’de 2,5 milyar TL’ye ihale edildiğini, daha sonra ihalenin iptal edilerek 2020’de 9,4 milyar TL’ye yeniden ihale edildiğini kaydeden Pala, Bursa-Yenişehir kesiminin ilk ihale bedelinin, Yenişehir-Osmaneli bölümünün ihalesinde bugüne kadar kaç kez keşif artışı yapıldığının ve bu artışlarla toplam bedelin ne kadar yükseldiğinin kamuoyuna açık ve net biçimde duyurulmasını istedi. Pala “Bu projenin ilk ihale sürecinde hesaplanan yapım maliyetinin çok üzerinde bir tutara ihale edilmesi, kamu kaynaklarının yönetimi konusunda ciddi bir endişe yaratmıştır. Öncelikle bu kararın gerekçesi açıklanmalı, ardından projenin ilerleyen aşamalarındaki artan mali yük kamuoyuyla paylaşılmalıdır” dedi.

Gelinen aşamada takvim ve güzergâh konusunda Bakanlıktan bilgi talep eden Pala, Kasım 2021’de yer teslimi yapılan işin süresinin 55 ay olarak planlandığını, mevcut fiziki ilerleme oranının, verilen süre uzatımlarının ve işin zamanında tamamlanıp tamamlanamayacağının açıklanmasını talep etti.

Pala, ayrıca Karacabey’de tren güzergâhının değiştirilmesi sonrasında kamulaştırma bedellerinin arazi sahiplerinden geri isteneceğine ilişkin haberlerin projenin planlaması açısından ciddi zafiyetleri ortaya koyduğunu belirterek, güzergâhta yapılan toplam sapma miktarının ve bunun maliyet ile takvim üzerindeki etkisinin de kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.