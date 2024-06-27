Hauser'den İstanbul'daki konserleri için müzikseverlere mesaj

Klasik müzik tutkusunu dinamizmi ile şekillendiren, sosyal medya platformlarında milyarlarca dinlenme ve video görüntülemesi olan

Hırvat çellist HAUSER, 14 Ağustos akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da, 17 Ağustos akşamı Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sahne alacak.

Şu anda dünya turnesine devam eden HAUSER, geçen yıl İstanbul'da konser vermişti.

HAUSER, konserleri öncesi yayımladığı mesajda, "İstanbul tekrar geliyorum. Sizinle yeniden birlikte olacağım için sabırsızlanıyorum. Bu hayatımızın en sıcak ve çılgın günü olacak. Çok yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.