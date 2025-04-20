Hava değişiklikleri Kangalları depresyona soktu

Sivas’ta son aylarda yaşanan ani hava değişimleri soğuk iklim hayvanları olan Kangal köpeklerinin depresyona girmesine neden oldu.

Mevsim normallerine ters giden hava şartları ve ani hava değişikliklerinin tüm canlılarda olduğu gibi Kangal köpekleri üzerinde de olumuz etkileri olduğunu belirten Uzman kangal yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "Mevsimlerdeki iniş çıkışlardan bütün canlılar çok etkilendi. Kangallar da artık bu iniş ve çıkışları kontrol edemiyorlar. Bu havalar yemelerini ve tüy oranlarını olumsuz etkiliyor. Bu iklime bağlı olarak hastalıklar da meydana geliyor. Bir anda ısınan havalardan dolayı tüyünü atan hayvanlar, dondurucu soğuklarla karşılaştığı zaman dermatolojik hastalıklara yakalanabiliyor. Bu hastalıklar yemek yeme isteğini düşürüyor, iştah kayıplarına neden oluyor. Bu iklim özellikleri kangallarda radikal hastalıklara sebep olabiliyor" dedi.



Artık yaz ve kış olmak üzere ki mevsim yaşanıyor"

Yıldız, son yıllarda dört mevsim değil de yaz ve kış olmak üzere iki mevsim yaşandığına dikkat çekerek, "Mevsimler o kadar değişti ki ben artık 4 mevsimin olduğuna inanmıyorum. Yaz ve kış havalarını yaşıyoruz artık. Bahar aylarını yaşayamıyoruz. Sıcak ve kurak bir mevsimden çok soğuk dondurucu bir mevsime geçen hayvanlar psikolojik travmalar yaşayabiliyorlar. Kangallar soğuğu en uç noktalarına kadar yaşayan hayvanlar, birden sıcak havalara geçtikleri zaman kangallarda psikolojik şoklara neden oluyor. Bu durum da bedenlerine ve sağlıklarına olumlu veya olumsuz bir şekilde yansıyor. Soğuk bir atmosfer içerisinde büyüyen kangal çok mutlu oluyor. Soğuk gittiği zaman ise yemek yemiyor zayıflamaya başlıyor ve depresyona giriyorlar. Artık mevsimler arasında uçurum denebilecek kadar bir fark var. Kangallar da bu ani hava değişimlerinden dolayı aynı insanlar gibi hastalanabiliyorlar. Uyumsuz iklimler içerisinde bütün canlılar hastalanabilir. Bu mevsimler kangalları da vurdu depresyona girmelerine neden oldu" dedi.