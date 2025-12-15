Hava durumu bugün kritik uyarılarla gündemde: Kuvvetli kar ve rüzgâr nereleri vuracak, yağış hangi illerde?

Meteoroloji’nin yayımladığı son değerlendirmeler, haftaya “uyarı” başlıklarıyla girildiğini gösteriyor. Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu ve Karadeniz başta olmak üzere çok sayıda ilde yağış var. Kıyılarda yağmur ve sağanak; iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar beklenirken, Batı Karadeniz’in yükseklerinde kuvvetli kar ihtimali ile Akdeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km/saat kuvvetli rüzgâr öne çıkıyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, sis, buzlanma ve don riski nedeniyle sürücüler ve yüksek kesimlerde yaşayanlar için dikkat çağrısı yapılıyor.

HAVA DURUMU KISA ÖZET Genel durum: Parçalı ve çok bulutlu

Parçalı ve çok bulutlu Yağış alan ana bölgeler: Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz

Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Yağış türü: Kıyılarda yağmur/sağanak; içlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar

Kıyılarda yağmur/sağanak; içlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar Kritik uyarı: Batı Karadeniz yükseklerinde yer yer kuvvetli kar

Batı Karadeniz yükseklerinde yer yer Kritik uyarı: Akdeniz’in iç kesimlerinde 40-60 km/saat kuvvetli rüzgâr

Akdeniz’in iç kesimlerinde Ek risk: Sis, pus; iç ve doğuda buzlanma/don

Sis, pus; iç ve doğuda buzlanma/don Sıcaklık: İç kesimlerde 2-4°C azalma

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel tahminlere göre Türkiye’nin büyük bölümünde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Yağışın ağırlık merkezi Marmara’nın doğusu, Karadeniz ve İç Anadolu’nun doğusu olarak öne çıkıyor. Ayrıca Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı ve Kars çevrelerinde de yağış bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: KAR NEREDE KUVVETLENECEK?

En kritik başlık, Batı Karadeniz’in yüksek kesimleri. Yağışların bu bölgede yer yer kuvvetli kar şeklinde olması beklendiğinden; buzlanma, don, kuvvetli rüzgârla tipi ve ulaşımda aksamalar riskine karşı dikkatli olunması isteniyor. Özellikle Bolu, Düzce ve Zonguldak’ın yükseklerinde kar ve tipi ihtimali daha belirgin.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: NERELERDE 40-60 KM/SA BEKLENİYOR?

Rüzgâr genel olarak kuzeyli yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey-kuzeydoğu yönlerden 40-60 km/saat kuvvetli rüzgâr bekleniyor. Bu durum, özellikle yüksek ve açık alanlarda çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda risk gibi olumsuzluklara neden olabileceğinden tedbir çağrısı yapılıyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR MU? SİS VE DON RİSKİ VAR MI?

Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği belirtiliyor. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis öngörülüyor. Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde ise buzlanma ve don riskinin sisle birlikte artabileceği ifade ediliyor.

BÖLGE BÖLGE ÖNE ÇIKANLAR

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu; doğusu yağmur ve sağanak. Gece ve sabah saatlerinde güney ve doğuda pus/sis bekleniyor. İstanbul çok bulutlu ve hafif sağanak, Bursa aralıklı yağmur/sağanak; Çanakkale ve Kırklareli parçalı ve çok bulutlu.

Ege

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu. İç kesimlerde gece-sabah pus ve sis öne çıkıyor. İzmir parçalı ve az bulutlu; Denizli ve Muğla benzer görünümde.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu; batısı yer yer çok bulutlu. İç kesimlerde sabah saatlerinde pus/sis. İç kesimlerde kuvvetli rüzgâr (40-60 km/sa) beklentisi günün en önemli başlığı. Antalya parçalı ve çok bulutlu; Adana parçalı ve az bulutlu.

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu; doğusu ile Ankara ve Çankırı çevrelerinde yağmur/sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Ankara’da öğle saatlerinden sonra hafif yağmur ihtimali var.

Batı Karadeniz

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Yağış; kıyıda yağmur/sağanak, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar. Yükseklerde yer yer kuvvetli kar uyarısı var (Bolu, Düzce ve Zonguldak’ın yüksekleri özellikle dikkat çekiyor).

Orta ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı. Kıyıda yağmur/sağanak; iç ve yükseklerde karla karışık yağmur/kar. İç kesimlerde buzlanma-don ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu; öğle sonrası Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Sabah saatlerinde pus/sis öne çıkıyor.

Güneydoğu Anadolu

Genel olarak az bulutlu; kuzey kesimler parçalı ve çok bulutlu. Siirt ve Batman çevreleri ile Diyarbakır’ın doğu ilçelerinde aralıklı yağmur; yükseklerde karla karışık yağmur ihtimali var. Gece-sabah pus/sis görülebilir.

DENİZLERDE HAVA: FIRTINA VE FIRTINAMSI RÜZGÂR NEREDE?

Denizlerde Doğu Karadeniz ve Akdeniz’de fırtına, Güney Ege’de fırtınamsı rüzgâr beklentisi bulunuyor. Dalga boylarının yer yer yükselmesi ve görüşün yağış anında orta seviyeye düşmesi nedeniyle deniz ulaşımı ve küçük tekne faaliyetlerinde tedbirli olunması önem taşıyor.

