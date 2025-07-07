Hava fişekten çıkan yangın paniğe sebep oldu

Eskişehir’de havai fişek sebebi ile boş arazideki otların tutuşması sonucunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saat 00.40 sıralarında Aşağı Söğütönü Mahallesi’nde 1527. Bulvar’da meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından otluk alanda havai fişek atılması sonucu yangın çıktı. Boş araziden yükselen alevler geceyi aydınlatırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Paniğe neden olan yangın bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.