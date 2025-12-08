Hava kirliliği Iğdır’ı adeta gaz odasına dönüştürdü

Iğdır, Dünya Hava Kalitesi Endeksi verilerine göre yeniden Türkiye’nin en kirli havasına sahip il oldu. Uzmanlar, tehlikeli seviyelere çıkan kirliliğin özellikle kış aylarında yaşamı zorlaştırdığını belirtirken, “Iğdır bir gaz odasına dönüştü” uyarısında bulunarak acil önlem çağrısı yaptı. Verilere göre ülke geneli 1 Aralık’ta en yüksek kirlilik düzeyine ulaştı. Daha önce 26 Kasım’da 443 AQI değerine kadar çıkan kirlilik seviyesi, kısa aralıklarla tekrarlanarak halkın endişelerini artırdı.

Iğdır Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aysun Altıkat, ölçüm değerlerindeki tehlikeli artışa dikkat çekerek, "Iğdır bir gaz odasına dönüştü" dedi. Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlıklı hava için PM10’da 15 ppm, PM2.5’te 5 ppm sınırı önerdiğini bildiren Altıkat, “Şu an iyi dediğimiz havada bile hava kalitesi indeksi 166, PM10 değeri 305 ppm. Bu değerler çok ciddi. Yaşlılar, çocuklar ve solunum hastaları dışarı çıkmamalı” diye konuştu.

Iğdır’ın coğrafi yapısı nedeniyle dumanın yükselip dağlara çarparak yeniden şehir üzerine çöktüğünü belirten Altıkat, "Iğdır’ın havasının tek bir haneden çıkacak dumanı bile kaldıracak gücü yok. Kalitesiz yakıt kesinlikle kullanılmamalı” dedi.