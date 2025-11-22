Hava kompresörlü işkenceyle öldürülen çocuğun ailesi: "Deliller karartılıyor"

Urfa'da bir marangoz atölyesinde kalfa ve arkadaşı tarafından hava kompresörüyle uğradığıi şkence sonucu öldürülen 15 yaşındaki Muhammet Kendirci’nin ailesi açıklama yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan aile, delillerin karartıldığını iddia etti.

Kendirci ailesiyle görüştüğünü belirterek sosyal medya hesabından açıklama yapan Saymaz'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"PANTOLON ÇÖPE ATILDI"

"Şanlıurfa’da makatına kompresörle hava basılması sonucu ölen 15 yaşındaki Muhammet Kendirci’nin ailesi açıklama yaptı.

Açıklamada, başta serbest bırakılan failin yurt dışına kaçma girişimindeyken başka şehirde yakalandığı belirtiliyor.

Çocuğun Bozova Enver Yıldırım Hastanesi’nde pantolonunun temizlikçiler tarafından çöpe atıldığını söylenerek, delillerin yok edilmeye çalışıldığı vurgulanıyor."

NE OLMUŞTU?

Olay, 15 Kasım'da Bozova’daki bir marangoz atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre, atölyede çırak olarak çalışan Muhammed K., kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından henüz bilinmeyen nedenle önce elleri bağlanarak etkisiz hale getirildi. Ardından pantolonu zorla çıkarılan çocuğun vücuduna yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Ağır yaralanarak yere yığılan Muhammed .K.’yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi Bozova Mehmet Enver Yıldırım Devlet Hastanesi’nde yapılan çocuk, daha sonra Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne, ardından Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. İç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtilen Muhammed K., 19 Kasım'da hayatını kaybetti.