Hava koşulları maçı erteletti

La Liga’da 16. haftada oynanması planlanan Levante-Villarreal karşılaşması, Valencia eyaletinde etkili olması beklenen şiddetli yağış riski nedeniyle ertelenecek.

Saat 20.30’da oynanması öngörülen mücadele için La Liga, yapılan başvuruların ardından erteleme kararı aldı. Kararın resmiyet kazanması için yalnızca karşılaşma hakeminin onayı bekleniyor.

Bu tür ertelemelerin yakın dönemde benzer örnekleri bulunuyor. Eylül ayı sonunda kentte kırmızı alarm ilan edildiği dönemde, RFEF Profesyonel Müsabakalar Hakimi La Liga ile koordinasyon halinde Mestalla’da oynanması planlanan Valencia-Oviedo maçını ertelemişti.

Ayrıca geçen mart ayında Villarreal-Espanyol karşılaşması da, futbolcuların sahaya çıkmak üzere hazırlandığı dakikalarda alınan kararla son anda ileri bir tarihe bırakılmıştı.