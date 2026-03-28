Hava nasıl olacak? İstanbul 5 günlük hava durumu (29 Mart - 2 Nisan 2026)

İstanbul’da yeni haftaya girerken hava nasıl olacak sorusu yeniden gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Özellikle dışarı çıkmayı planlayanlar, işe gidecekler ve hafta başı program yapanlar için İstanbul 5 günlük hava durumu verileri büyük önem taşıyor. 29 Mart Pazar ile 2 Nisan 2026 Perşembe arasındaki tahmine bakıldığında, kent genelinde yağışlı ve yer yer çok bulutlu bir hava öne çıkıyor.

Paylaşılan tahmine göre İstanbul'da sıcaklıklar sert bir düşüş yaşamasa da hafta boyunca serin ve yağış ihtimali yüksek bir tablo dikkat çekiyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Tarih Hadise En Düşük En Yüksek 29 Mart Pazar Yağmurlu 9°C 12°C 30 Mart Pazartesi Yağmurlu 9°C 14°C 31 Mart Salı Çok bulutlu 9°C 16°C 01 Nisan Çarşamba Yağmurlu 11°C 15°C 02 Nisan Perşembe Yağmurlu 10°C 16°C

İSTANBUL’DA HAVA NASIL OLACAK?

5 günlük tahmine göre İstanbul’da 29 Mart Pazar günü yağmurlu bir hava bekleniyor. Günün en düşük sıcaklığı 9 derece, en yüksek sıcaklığı ise 12 derece olacak. Haftanın ilk günü olan 30 Mart Pazartesi’de de yağış etkisini sürdürürken sıcaklıkların 9 ila 14 derece arasında değişmesi bekleniyor.

31 Mart Salı günü ise yağış yerini çok bulutlu bir gökyüzüne bırakıyor. Salı günü İstanbul’da en düşük sıcaklık 9 derece, en yüksek sıcaklık ise 16 derece seviyesinde görülüyor. 1 Nisan Çarşamba ve 2 Nisan Perşembe günlerinde ise yağmurlu hava yeniden öne çıkıyor. Çarşamba günü sıcaklık 11 ila 15 derece, Perşembe günü ise 10 ila 16 derece aralığında seyrediyor.

HAFTA BOYUNCA YAĞMUR ETKİLİ GÖRÜNÜYOR

İstanbul 5 günlük hava durumu verilerine göre yağış, 5 günlük periyodun büyük bölümünde etkisini hissettirecek. Yalnızca 31 Mart Salı günü çok bulutlu bir görünüm dikkat çekerken, diğer günlerde yağmurlu hava tahmini öne çıkıyor. Bu tablo, özellikle açık hava planı yapacak olanlar için dikkatle takip edilmesi gereken bir görünüm ortaya koyuyor.

İstanbul’da 29 Mart - 2 Nisan 2026 tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu tahmini, yağışın ön planda olacağı bir haftaya işaret ediyor. Sıcaklıklar 9 ila 16 derece bandında seyrederken, özellikle Pazar, Pazartesi, Çarşamba ve Perşembe günleri yağmurlu hava dikkat çekiyor. Kısacası İstanbul’da önümüzdeki günlerde serin, bulutlu ve çoğu gün yağışlı bir hava bekleniyor.