Hava sıcaklığı bugün 6 ilde 40 dereceyi aştı

ANKARA (AA) - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler, 6 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti.

Sıcaklıklar, Adıyaman, Aydın, Batman, Diyarbakır, Manisa ve Şanlıurfa'da gölgede ve yerden 2 metre yükseklikteki siper içinde yapılan ölçümlerde 40 derecenin üzerine çıktı.

Bu 6 ilde sıcaklık, ilçelere göre 40,4 ile 43,6 derece aralığında seyretti.

Yurt genelinde bugün en yüksek sıcaklık Aydın'da 43,6 derece olarak ölçüldü.

Sıcaklıkların bu hafta boyunca mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.