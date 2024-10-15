Hava sıcaklığı hissedilir derecede düşecek



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, 17 Ekim 2024 Perşembe gününden itibaren hava sıcaklıklarının bölge genelinde (6 ila 12 derece) azalacağı ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor.

Soğuk havanın kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte, gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor. Soğuk havayla birlikte bölge genelinde yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Sıcaklık düşüşü ve yağışla birlikte Batı Karadeniz’in Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışının görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek kuvvetli yağış ve fırtına ile tarımsal faaliyetler bakımından zirai don riskine karşı meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir.

Önümüzdeki hafta başına kadar iç kesimlerde Kırıkkkale, Çankırı ve Batı Karedeniz Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak, Bartın beklenen günün en yüksek ve en düşük hava sıcaklığı ise şu şekilde bekleniyor. Bolu: 9/0, Karabük: 10/1, Düzce: 13/5, Zonguldak: 12/8, Bartın: 13/5, Çankırı: 14/2, Kırıkkale: 14/1. 17 Ekim 2024 00:00 ile 21 Ekim 2024 12:00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor" denildi.