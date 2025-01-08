Hava sıcaklığı hızla düşecek: İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonu hızla düşecek.

İstanbul’da bugün 16 derece olan sıcaklık, pazar günü 9 dereceye kadar düşecek.

11 Ocak Cumartesi

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAR BEKLENİYOR

İstanbul’da hafta sonu iki günde de sağanak bekleniyor. İstanbul'da önümüzdeki hafta ise kar bekleniyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, ocak ayının sonlarına doğru İstanbul, ikinci bir kar yağışı dalgası ile karşı karşıya kalabilir.