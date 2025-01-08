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Hava sıcaklığı hızla düşecek: İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

İstanbul'da bugün 16'ya kadar çıkan hava sıcaklığı hafta sonu 10 derecenin altında düşecek. İstanbul'da kar yağışının önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

Güncel
  • 08.01.2025 10:51
  • Giriş: 08.01.2025 10:51
  • Güncelleme: 08.01.2025 11:09
Kaynak: Haber Merkezi
Hava sıcaklığı hızla düşecek: İstanbul'a kar ne zaman geliyor?

Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonu hızla düşecek.

İstanbul’da bugün 16 derece olan sıcaklık, pazar günü 9 dereceye kadar düşecek.

11 Ocak Cumartesi

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAR BEKLENİYOR

İstanbul’da hafta sonu iki günde de sağanak bekleniyor. İstanbul'da önümüzdeki hafta ise kar bekleniyor.

İstanbul’da beklenen kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, ocak ayının sonlarına doğru İstanbul, ikinci bir kar yağışı dalgası ile karşı karşıya kalabilir.

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