Hava sıcaklığı hızla düşecek: İstanbul'a kar ne zaman geliyor?
İstanbul'da bugün 16'ya kadar çıkan hava sıcaklığı hafta sonu 10 derecenin altında düşecek. İstanbul'da kar yağışının önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta sonu hızla düşecek.
İstanbul’da bugün 16 derece olan sıcaklık, pazar günü 9 dereceye kadar düşecek.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA KAR BEKLENİYOR
İstanbul’da hafta sonu iki günde de sağanak bekleniyor. İstanbul'da önümüzdeki hafta ise kar bekleniyor.
İstanbul’da beklenen kar yağışının 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre, ocak ayının sonlarına doğru İstanbul, ikinci bir kar yağışı dalgası ile karşı karşıya kalabilir.