Hava sıcaklığının artması bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklığının artması öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin az bulutlu ve açık olacağı, ayrıca sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise 1-3 derece artması bekleniyor. Rüzgârın da Eskişehir çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığı 15 derece ile Mihalgazi iken en düşük hava sıcaklığının ise 7 derece ile Mihalıççık’ta olması bekleniyor.