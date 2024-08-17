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Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak

Ajans Haberleri
  • 17.08.2024 13:26
  • Giriş: 17.08.2024 13:26
  • Güncelleme: 17.08.2024 13:26
Kaynak: İHA
Hava sıcaklıkları 4 ila 8 derece artacak

Meteorolojiden yapılan açıklamada; Kayseri’de Pazartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarının 4 ila 8 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri’de hava sıcaklıklarını 4 ila 8 derece artacağı bildirildi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şu şekilde; “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; il genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Pazartesi gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı beklendiğinden, başta kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.”

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