Hava sıcaklıkları arttı, çöl tozu taşınımı başladı: Uzmanlardan maske uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi beklenirken, Batı Afrika üzerinden Türkiye’ye yoğun çöl tozu taşındı.

Lodosla birlikte gelen çöl tozlarının, özellikle yağış alan bölgelerde çamur şeklinde yağışa neden olabileceği bildirildi.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Ülke genelinde şu anda etkili olan hava yine çölden gelen bir hava. Lodos yoğun da bir çöl tozu getiriyor. Arabaların üzerinde bu yoğun çöl tozlarını rahatlıkla görebildik. Hava sıcaklıkları ise birçok noktada 20 derecenin üzerine çıktı.” dedi.

MASKE UYARISI

Uzmanlar, çöl tozuna karşı özellikle solunum rahatsızlığı olan bireylerin dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyu, “Bu tozlar, hassas bireylerde astımı tetikleyebilir, hava yolu daralmasına ya da KOAH ataklarına yol açabilir. Akciğerde enfeksiyona neden olabilir. Mümkünse dışarı çıkmamak, çıkılması gerekiyorsa mutlaka maske takmak gerekiyor. Çünkü maske, bu tozların yaklaşık yüzde 90’ını filtreleyebiliyor.” açıklamasında bulundu.

Çöl tozunun Türkiye genelinde etkisini cuma gününe kadar sürdürmesi bekleniyor.