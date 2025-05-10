Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün (cumartesi) hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatısında azalacağını, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

MGM, kuvvetli yağış ve rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Yağışların etkili olacağı bölgelerin "Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale" olması bekleniyor.

🗓️10 Mayıs 2025 Cumartesi

☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!

💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!

🌡️Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xW7lO5q6cR — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 10, 2025

İstanbul'da ise öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 15 derece civarında olacak.