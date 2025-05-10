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Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatısında azalacağını belirtti. İstanbul'da da hava sıcaklıklarının 15 dereceye düşmesi ve öğle saatlerinde yağış bekleniyor.

Güncel
  • 10.05.2025 06:51
  • Giriş: 10.05.2025 06:51
  • Güncelleme: 10.05.2025 06:57
Kaynak: Haber Merkezi
Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün (cumartesi) hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatısında azalacağını, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.

MGM, kuvvetli yağış ve rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi.

Yağışların etkili olacağı bölgelerin "Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale" olması bekleniyor.

İstanbul'da ise öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 15 derece civarında olacak.

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