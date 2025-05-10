Hava sıcaklıkları düşüyor: Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatısında azalacağını belirtti. İstanbul'da da hava sıcaklıklarının 15 dereceye düşmesi ve öğle saatlerinde yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün (cumartesi) hava sıcaklıklarının ülkenin kuzeybatısında azalacağını, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirtti.
MGM, kuvvetli yağış ve rüzgara karşı tedbirli olunmasını istedi.
Yağışların etkili olacağı bölgelerin "Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Edirne, Kırklareli, Bursa, Bilecik, Kütahya, Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale" olması bekleniyor.
🗓️10 Mayıs 2025 Cumartesi— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) May 10, 2025
☔Kuvvetli Yağışa Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌡️Hava Sıcaklığı: Kuzeybatı kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/xW7lO5q6cR
İstanbul'da ise öğle saatlerinde hafif yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı ise 15 derece civarında olacak.